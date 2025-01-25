حكومة غزة تواصل الانتشار ميدانيا لتطبيق قرار وقف إطلاق النار وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الأجهزة الحكومية المختلفة تواصل انتشارها الميداني وفق الخطط المُعدَّة مُسبقاً، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق قرار وقف إطلاق النار وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «هذه الجهود تشمل في الوقت الحالي: العمل على ترتيب عودة مئات الأسرى الفلسطينيين الذين طال انتظارهم إلى أحضان عائلاتهم الكريمة، كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى تحريرهم واستعادتهم إلى أرض الوطن بعد غيابهم سنوات وعقود في سجون الاحتلال الإسرائيلي».

وذكر أن «الجهود تتضمن ترتيب عملية عودة النازحين إلى منازلهم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، من خلال تقديم التوجيهات الميدانية على مدار الساعة؛ لضمان توفير وإنجاح العودة الكريمة للشعب الفلسطيني العظيم».

وأكد «التزامه الكامل بخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في الميادين كافة، والعمل بشكل حثيث لضمان تنفيذ هذه المهام بروح المسئولية الوطنية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار».