زيلينسكي: المساعدات العسكرية الأمريكية لم تتأثر بتجميد واشنطن للمساعدات الخارجية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف لم تتأثر بتجميد وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت أمس الجمعة بأن وزارة الخارجية في واشنطن أمرت بوقف معظم المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت التقارير، نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية، إلى أن الحظر يشمل المساعدات التي تم الموافقة عليها مسبقا، ولكنه يتضمن استثناءات لإسرائيل ومصر.

وأضافوا أن التجميد يبدو أنه يشمل تمويل حلفاء رئيسيين مثل أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن المساعدات الموقوفة تتعلق بالدعم الإنساني.

وأضاف: "أنا مركز على المساعدات العسكرية. لم يتم إيقافها"، حسبما أفاد لوكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان".

وكانت الولايات المتحدة أكبر داعم لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.

وفي العام الماضي، وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة تقارب 61 مليار دولار لأوكرانيا. وتم صرف معظم هذه الأموال بنهاية ولاية الرئيس جو بايدن، ولكن لم يتم صرف جميعها.