 برشلونة يهزم ريال أوفييدو ويستعيد صدارة الدوري الإسباني - بوابة الشروق
الأحد 25 يناير 2026 7:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

برشلونة يهزم ريال أوفييدو ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 7:13 م | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 7:13 م

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه ريال أوفييدو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، لا ليجا.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 52 عن طريق داني أولمو، ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم لامين يامال ثلاثية الفريق الكتالوني بهدف من مقصية رائعة في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

بهذا الفوز استعاد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة أمام ريال مدريد، فيما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك