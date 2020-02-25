ضبط عاطل بحوزته 400 قرص مخدر وتمثال فرعوني بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مدير الأمن، من ضبط شخص، عاطل، وبحوزته 400 قرص من مخدر الحشيش، وتمثال فرعوني يشتبه في أثريته.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث؛ حول قيام شخص مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بالإتجار في الأقراص المخدرة، متخذا من منطقة سكنة مسرحا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته 400 قرص مخدر وتمثال فرعوني يشتبه في أثريته، و3 طبنجات صوت، و5 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للأقراص المخدرة، والتمثال بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، واستخدام الطبنجات للدفاع عن نشاطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة، تهميدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.