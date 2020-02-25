ترامب ينفي حصوله على أي مساعدات أجنبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب في الحصول على أي مساعدة أجنبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2020، مؤكدا أنه لم يُعرض عليه أي مساعدة من جانب أي دولة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عٌقد في نيودلهي، ونقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وتأتي تصريحات ترامب بعدما أفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، أطلع أعضاء في الكونجرس بأن روسيا تتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام الجاري في محاولة لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات.

ومن جهته، نفى ترامب ومسئولون في البيت الأبيض رؤية أي مؤشر يدل على أن موسكو تتدخل في الانتخابات لمساعدته على الفوز، كما اتهم ترامب شيف بتسريب تفاصيل اجتماع مغلق للصحافة.