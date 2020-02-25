وزير الشباب: نعمل على تطوير الطب الرياضي لعلاج المصابيين الرياضيين داخل مصر

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تعمل الآن على تطوير الطب الرياضي وعلاج المصابين من الرياضين داخل مصر، من خلال خبراء في هذا المجال.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الرياضة، اليوم الثلاثاء، "المؤتمر الدولي للطب الرياضي.. الإصابة والتأهيل" الذي نظمته النقابة العامة للمهن الرياضية بالتعاون مع مؤسسة إماراتية، بمكتبة الإسكندرية.

وأوضح الوزير أن النقابة أبرمت عددا من بروتوكولات التعاون مع عدة دول عربية، لافتا إلى أنه منذ توليه المهمة وضع استراتيجية واضحة من أجل الوصول إلى الهدف داخل الوزارة.. مؤكدا أن موضوع الإصابات من الموضوعات الحيوية في الوسط الرياضي، بشأن إصابات الملاعب والتأهيل.

وأشار إلى أن نقابة المهن الرياضية أحد الأذرع التي ستعتمد عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وأن هناك رؤية داخل الوزارة في الاستفادة من أساتذة المهن الرياضية في اتخاذ الحلول، مشددا على أن النقابة العامة عليها زيادة مواردها من خلال وضع استراتيجية واضحة.

حضر المؤتمر النائب الدكتور فتحي محمد ندا، النقيب العام، وعبد الله أحمد الطنيجي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.