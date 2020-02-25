ألمانيا تحقق فوائض في الخزانة العامة بقيمة نحو 50 مليار يورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



رغم تراجع النمو الاقتصادي، سجلت ألمانيا العام الماضي فوائض في الخزانة العامة تقدر بالمليارات.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره بمدينة فيسبادن -اليوم الثلاثاء- أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فوائض بلغ إجمالي قيمتها 8ر49 مليار يورو.

وكان الفائض في الخزانة العامة بألمانيا عام 2018 سجل مستوى قياسيا بلغ قيمته 4ر62 مليار يورو.

وشكل الفائض العام الماضي نسبة 4ر1% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 9ر1% عام 2018.

وتبتعد ألمانيا بذلك بشدة عن الحد الأقصى الأوروبي للعجز في الموازنة، والذي ينبغي ألا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

يشار إلى أن الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، تباطأ عام 2019 بفعل النزاعات التجارية الدولية وما ارتبط بها من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وحسب التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الألماني، فإن إجمالي الناتج القومي الألماني ارتفع العام الماضي بنسبة 6ر0%، مقارن بـ5ر1% و5ر2% عامي 2018 و2017.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي الألماني أواخر عام 2019 "بشكل طفيف" وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء.