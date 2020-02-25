مستشار لترامب: أمريكا «احتوت» فيروس كورونا إلى حد كبير

صرح لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة احتوت انتشار فيروس كورونا المتحور إلى حد كبير، حتى في الوقت الذي أشارت مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا إلى ضرورة أن تستعد البلاد لاحتمالات حدوث وباء لديها.

وقال كودولو في تصريحات لشبكة (سي.إن.بي.سي) الاخبارية: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة، لقد احتويناه (الفيروس).. أنا لن أقول إنه احتواء محكم ولكنه شبه محكم".

وذكر كودولو أنه لا يشعر بالقلق بشأن نقص الإمدادات الطبية.

وأضاف: "لا اعتقد أنه ستكون هناك مأساة اقتصادية على الاطلاق" في إشارة إلى عملية بيع الأسهم في البورصة، وقال: "سوف نحاول أن نستبق المنحنى من أجل حماية الأمريكيين".

وذكر كودلو أن الفيروس "يتركز بشكل كبير في أسيا"، وأن الصين سوف تتلقى "ضربة قوية" من الناحية الاقتصادية.