اولمبيك آسفي يتعادل مع الجيش المغربي في الدوري

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على لقاء اولمبيك آسفي مع ضيفه الجيش الملكي اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة السابعة عشر من الدوري المغربي.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل المغرب التطواني مع ضيفه رجاء بني ملال سلبيًا.

ورفع اولمبيك أسفي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 نقطة لاولمبيك اسفي في المركز الحادي عشر.

وتقدم جوزيف كيدي كنادو بهدف للجيش الملكي في الدقيقة 34 لكن حمزة خابا أدرك التعادل لاولمبيك أسفي قبل ست دقائق من نهاية المباراة عبر ضربة جزاء.

وانهى اولمبيك اسفي المباراة بعشرة لاعبين لطرد ماجيد مختار في الوقت بدل الضائع.