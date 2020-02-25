 بريطانيا تطالب رعاياها القادمين من شمال ايطاليا بالقيام بعزل ذاتي بسبب كورونا - بوابة الشروق
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بريطانيا تطالب رعاياها القادمين من شمال ايطاليا بالقيام بعزل ذاتي بسبب كورونا

لندن - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:58 م

طالبت وزارة الصحة البريطانية، رعاياها القادمين من شمال إيطاليا، بالقيام بعزل ذاتي، وذلك بعد تفشي فيروس "كورونا" في إيطاليا، حيث سجلت 7 حالات وفاة و229 حالة إصابة بالفيروس.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية دعت رعاياها بتجنب الاختلاط بالمواطنين والتواصل مع خدمة الصحة الوطنية حتى في ظل عدم وجود أعراض للإنفلونزا.

ويواجه قرابة 10 آلاف شخص بشمال إيطاليا قيود السفر خشية تفشي فيروس "كورونا"، ولم تتوصل إيطاليا حتى الآن إلى المريض الأول الذي كان مصدر انتشار المرض في البلاد.

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