مرشح لرئاسة حزب ميركل: عدو الديمقراطية يقف يمينا

شدد رئيس وزراء ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، على ضرورة مكافحة التطرف اليميني.

وقال أرمين لاشيت في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني اليوم الثلاثاء، إن "أكبر خصم للديمقراطية هذه الأيام يقف يمينا".

أضاف لاشيت المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "الحرب على اليمين هي أهم ما يجب على المجتمع برمته وكذلك الحزب المسيحي الديمقراطي القيام به هذه الأيام".

وأشار لاشيت إلى أن هناك على كل من جانبي النطاق السياسي، سواء يمينا أو يسارا، مواقف متطرفة، ولكنه شدد على خطأ المساواة بين الطرفين، وقال: "خطأ لأن الخطر الحالي على الديمقراطية يأتي من اليمين".

وقال لاشيت إن أتباع اليسار ربما كانت لهم مواقف خاطئة، "ولكنهم لا يجوبون البلاد قاتلين، وليسوا إرهابيين يقتلون بشرا آخرين، ولابد أن يكون واضحا في هذا البلد ما هو المكان الذي يمثل خطرا حقيقيا على ديمقراطيتنا".