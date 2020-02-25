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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تايلاند لـ37 حالة

بانكوك - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 11:13 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 11:13 ص

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 37 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن الحالتين أحدهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عاما، وأحد أفراد أسرتها يسافر كثيرا إلى الصين، بينما الحالة الأخرى لسائق يبلغ من العمر 29 عاما، وكان على تواصل مع سائحين صينيين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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