المحكمة العليا الأمريكية ترفض قضية مراهق مكسيكي قتل في حادث عبر الحدود

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قررت المحكمة العليا الأمريكية بفارق بسيط رفض قضية رفعتها عائلة مراهق مكسيكي قتله أحد عناصر حرس الحدود الأمريكي في حادث عبر الحدود.

وقتل المراهق المكسيكي (15 عاما) على الأراضي المكسيكية، وكان الحارس الأمريكي جيسوس ميسا على الجانب الأمريكي من الحدود.

وكان المراهق القتيل سيرخيو أدريان هيرنانديز جويركا من بين مجموعة من الصبية يلعبون بالكرة قرب منطقة الحدود بين مدينة ال باسو بولاية تكساس وخواريز بالمكسيك. وزعم حارس الحدود إنه كان هناك رشق بالحجارة ولكن مقطع فيديو أظهر أن هذا غير صحيح.

وكان الحكم متوقعا بدرجة كبيرة وصدر بعد تأييد القضاة الخمسة من الأغلبية المحافظة رغم معارضة القضاة الليبراليين.

وطالب محامو عائلة الضحية بإيجاد طريقة للتعويض عن إطلاق النار عبر الحدود. وأكدت جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان إنه يجب تحميل الحكومة المسؤولية عن مقتل شخص برئ.

وقال لي جيليرنت، المحامي باتحاد الحريات المدنية الأمريكي "يجب ألا تكون هناك حصانة لحراس الحدود لإطلاق النار على المراهقين المكسيكيين على الجانب الأخر من الحدود. الدستور لا يقف عند الحدود".