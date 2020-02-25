 وزير الخارجية الفرنسي يرشح بلاده لعضويه مجلس حقوق الانسان بجنيف - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الفرنسي يرشح بلاده لعضويه مجلس حقوق الانسان بجنيف

جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
هايدي صبري:
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 3:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 3:26 م

توجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى جنيف، الاثنين، للمشاركة في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
ذكرت السفارة الفرنسية بالقاهرة في بيان، الثلاثاء ان لودريان قدم رسميًا ترشيح فرنسا لعضوية هذا المجلس للفترة( 2021-2023 ) للدفاع عن أولويات فرنسا المتمثّلة في تعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والدفاع عن حرية الصحافة والحق في الانتفاع بإعلام صادق.
وبموازاة هذا المجلس، يتولى الوزير الفرنسي ونظيره الألماني الرئاسة المشتركة لاجتماع التحالف من أجل تعددية الأطراف الذي استهلّه البَلدان والذي يضمّ الدول الراغبة في النهوض بتعددية الأطراف وفي تنفيذ مشاريع عملية لدعمها.
وتناول المشاركون الدعوة إلى العمل في المجال الإنساني التي استُهلّت في نيويورك في سبتمبر الماضي، والتي حظيت حتى اليوم بدعم 43 دولة ملتزمة بالعمل على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وسيُكرّس هذا الاجتماع أيضًا لمكافحة الإفلات من العقاب.


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