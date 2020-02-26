مسؤول أمريكي يتوجه إلى بريطانيا لاجراء محادثات تجارية

من المتوقع أن يتوجه الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إلى لندن خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين تهدف لإعادة خطط المفاوضات الخاصة باتفاق للتجارة الحرة بين الدولتين إلى مسارها.



وسوف تتضمن الزيارة لقاء مع وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليز تروس ، وفقا لمصادر مطلعة .



وذكرت وكالة انباء بلومبرج أنه من المقرر أيضا أن يلقي لايتهايزر كلمة أمام منظمة اتحاد اكسفورد يوم الاثنين المقبل وفقا لموقع المنظمة.



وشهدت ما يطلق عليها بـالعلاقات الخاصة، بين أمريكا وبريطانيا توترات بعد أن رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أواخر الشهر الماضي طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر شركة هاواوي الصينية من إنشاء شبكة الجيل الخامس للاتصالات.



وأدت تلك الخطوة إلى محادثة هاتفية ساخنة بين الزعيمين وتأجيل زيارة جونسون إلى الولايات المتحدة.حيث يطالب ترامب الدول الحليفة بحظر شركة هاواوي الصينية بسبب مخاوف استخدام التكنولوجيا للتجسس وهو ما تنفيه هاواوي.