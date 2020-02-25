الجيش الليبي: إسقاط طائرة مُسيرة تركية جنوب طرابلس

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أعلن مصدر عسكري من سرية شهداء برسس التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر استهداف طائرة تركية مُسيرة مساء اليوم.

وقال ذات المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "إن الطائرة من طراز بيرقدار أقلعت من مطار معيتيقة وكانت تترصد قوات الجيش.

ونشر نشطاء مقطع فيديو للطائرة المدمرة في شارع النقلية جنوب طرابلس، حيث يظهر في الفيديو سيارات تابعة لقوات الجيش الليبي عند حطام الطائرة.

وشنت الطائرات المُسيرة في فترة إعلان الهدنة عدة غارات على تمركزات قوات حفتر، وقتل على إثرها أكثر من 10 جندي في غرب سرت وجنوب طرابلس .

وتسرى منذ الثاني عشر من الشهر الماضي هدنة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس .