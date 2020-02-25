 السلطات المغربية ترفع درجة التأهب بالنقط الحدودية لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات المغربية ترفع درجة التأهب بالنقط الحدودية لمواجهة كورونا

الرباط - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:18 م

رفعت السلطات المغربية من درجة الجاهزية والتأهب في مختلف النقط الحدودية، وكذا في المؤسسات الصحية المرجعية، في ظل اتساع رقعة الإصابة بفیروس كورونا في أوروبا.

وتأتي هذه الخطوات، بعدما قررت إيطالیا إغلاق بلدات في شمال البلاد ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بدون تصـريح، عقب تسجیل 152 حالة إصابة ووفاة 4 أشخاص.

واستنفرت وزارة الصحة المغربية أجهزتها، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والمصالح الطبية للقوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة المتدخلة على مستوی نقط العبور الحدودية، من أجل تشديد إجراءات المراقبة وإخضاع أي حالة تحوم حولها شبهات أو أعراض معينة للفحص الدقيق قبل السماح للمعنيين بالمغادرة.

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