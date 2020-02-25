الكويت تعلن عن حالتي إصابة مؤكدتين بكورونا وتوقف الرحلات الجوية من وإلى ثلاث دول

( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء اليوم الاثنين تأكيد إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من إيران (من طهران وقم) فجر اليوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبذلك يصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى خمس حالات إلى الآن.

من جهة اخرى ،اعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية ومملكة تايلاند وإيطاليا بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانواموجودين في كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.