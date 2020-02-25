العراق: مقتل 39 إرهابيا بينهم قيادات مهمة بـ«داعش» في مدينة صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الثلاثاء، أن قوات مكافحة الإرهاب قتلت 39 إرهابيا بينهم قيادات مهمة بـ (داعش) في مدينة صلاح الدين، مبينة أن من بينهم المفتي الشرعي والمسؤول العسكري في التنظيم.

وقالت الخلية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إن "قوات من الجهاز نفذت عمليات إنزال متعددة في جبال الخانوكة ضمن محافظة صلاح الدين، وفقاً لمعلومات استخبارية عن وجود مجاميع إرهابية تتخذ من الجغرافية الصعبة في هذه المنطقة ملاذًا لها من خلال الأنفاق والكهوف".

وأضافت أن "العمليات أسفرت بعد اشتباك مع هذه العناصر الإرهابية التي استمرت أكثر من عشر ساعات طيلة ليلة أمس وصباح اليوم، عن قتل 39 إرهابيا بينهم قيادات مهمة وهما ما يسمى (المفتي الشرعي، والمسؤول العسكري).. وأسفرت أيضا عن العثور على وكرين عبارة عن نفقين الأول مستودع للأسلحة يضم كميات وأعدادا كبيرة من الأسلحة والاعتدة والآخر ما يسمى ديوان المال ويضم معدات ووثائق وحاسبات تخص المعاملات المالية لعصابات داعش والجهات التي يتعاملون معها".

وأكدت أنه "تم تدمير هذين الوكرين وجميع القدرات التي فيها بإسناد جوي من قبل طيران التحالف الدولي"، موضحة أنه جرح خلال تنفيذ هذا العملية 4 من مقاتلي الجهاز.