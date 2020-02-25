ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 283 حالة

أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد إلى 283 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 212 إصابة في إقليم "لومبارديا"، و38 إصابة في إقليم "فينيتو"، و23 إصابة في "إيميليا رومانيا"، فضلا عن 3 حالات في كل من "بييمونتي" و"لاتسيو" وحالتين في إقليم "توسكانا" وحالة إصابة واحدة في صقلية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن حالة الإصابة التي تم تسجيلها في جزيرة صقلية تعد الأولى التي تظهر جنوب البلاد.

ولفتت إلى أنه من بين إجمالي عدد حالات الإصابة الـ283، لقي 7 مصابون حتفهم، فيما تعافى أحد المصابين من إصابته.