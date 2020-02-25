مشرعون أمريكيون يطالبون بفرض عقوبات على روسيا لمزاعم تدخلها في الانتخابات القادمة

قال أعضاء بارزون بالحزب الديمقراطي الأمريكي "إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات فورية على روسيا"، وذلك بعد أن أوضح مسئولون بالمخابرات الأمريكية لأعضاء الكونجرس أنه يبدو أن روسيا تحاول التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام الجاري.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر والعضو الديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بالمجلس وبوب مينينديز والسيناتور الديمقراطي عن ولاية أوهايو شرود براون كتبوا لوزيري الخارجية مايك بومبيو والخزانة ستيفن منوشين يطالبونهما بفرض عقوبات "شديدة وفورية" على الحكومة الروسية وأي مواطن روسي متورط في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وكان مصدر بالكونجرس الأمريكي قد قال في تصريحات صحفية يوم الجمعة الماضية إن مسئولين بالمخابرات الأمريكية أخبروا مشرّعين في الكونجرس أنه يبدو أن موسكو تسعى للتدخل لنشر معلومات مضللة وحملات دعائية تتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة.

يُشار إلى أن القانون الأمريكي يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على روسيا ردًا على التدخل في الانتخابات.

وكانت الرئاسة الروسية (الكرملين) قد نفت، في وقت سابق محاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة.