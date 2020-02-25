محافظة القاهرة تنفي إغلاق المحاور والشوارع تزامنا مع جنازة مبارك -فيديو

نفى اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق بعض المحاور والشوارع تزامنا مع جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك غدا.

وأُثيرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بإغلاق محاور وشوارع رئيسية في محافظة القاهرة تزامنًا مع تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وتُوفي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، مساء الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 91 عامًا، بعد صراع مع المرض، وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد لمدة 3 أيام.