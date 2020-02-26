الجيش الأمريكي: مقتل قيادي بالشباب الصومالية ذات صلة بهجوم على قاعدة بكينيا

أعلنت القيادةالعسكريةالأمريكية في أفريقيا(أفريكوم)،اليوم الثلاثاء، عن شن غارة في الصومال مطلع الأسبوع الجاري اسفرت عن مقتل قيادي بجماعة الشباب الصومالية له صلة بهجوم على قاعدة ماندا باي في كينيا التي تستخدمها قوات أمريكية.



جاء ذلك في بيان نشرته افريكوم التي تتخذ من مدينة شتوتجارت الألمانية قاعدة لها ، اليوم الثلاثاء في موقعهاالإلكتروني.



وقالت افريكوم أن تقييما بعد شن الهجوم الجوي أكد أيضا مقتل زوجة القيادي وهى عضوة في جماعة الشباب أيضا.



كان ثلاثة أمريكيين ، جندي واثنان من المتعاقدين، قد لقوا حتفهم خلال هجوم شنته جماعة الشباب على قاعدة ماندا باي مطلع الشهر الماضي.



وتشن جماعةالشباب هجمات في كينيا لدعمها الحكومة الصومالية.