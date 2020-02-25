الأهلي يبدأ أول خطوة للطعن ضد عقوبات السوبر

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية،اليوم الثلاثاء، للحفاظ على حقوق النادي تجاه القرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة.

وشهدت مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك مشاجرة عنيفة بين لاعبي الفريقين عقب تتويج الزمالك بالبطولة، التي استضافها ملعب محمد بن زايد.

وتقدم مجلس إدارة النادي بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التي جاءت جائرةً بحق لاعبي الأهلي، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادي الأهلي بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم في أوقات مختلفة.

وتضمنت مذكرة الأهلي كل الأسانيد التي تتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبي الأهلي لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادي سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة في المواقف المتشابهة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية.