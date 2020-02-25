الصين تؤكد التزامها بمساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة لمكافحة كورونا

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، التزامها بمساعدة ودعم الدول ذات النظمة الصحية الضعيفة، لتعزيز قدرتها على الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والسيطرة عليه، والحفاظ على الأمن الصحي العام على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على دعوة منظمة الصحة العالمية لدعم الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة ضد انتشار الفيروس.

وقال جيان إن الدول الأفريقية قدمت بشكل فوري للصين دعما ومساعدات قيمة بعد تفشي الفيروس، وأعربت دائما عن تقديرها لجهود الصين في مكافحة الفيروس.

وأضاف جيان أن الدول الأفريقية تقف مع الصين في أوقات الأزمات، وهذا هو أفضل تعبير عن مفهوم مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، مشيرا إلى أن الصين ستتذكر دائما هذه المساعدات والصداقة، وستعمل على التنفيذ المشترك لنتائج منتدى الحزام والطريق وقمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك).