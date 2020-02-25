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أعلن أمين معرض طهران الدولي للكتاب اليوم الثلاثاء تأجيل إقامة المعرض بدورته الثالثة والثلاثين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن أيوب دهقانكار القول :"نظرا للظروف الراهنة، فقد تم تأجيل المعرض الذي كان من المقرر إقامته يوم 14 أبريل 2020 إلى ما بعد شهر رمضان القادم"، نهاية مايو.

وأوضح أن الدورة الماضية للمعرض شهدت تسجيل 14 دولة للمشاركة في القسم الدولي للمعرض، وهي الصين واليابان وألمانيا والهند والنمسا وكوريا الجنوبية وروسيا وسورية وأفغانستان وسلطنة عمان وصربيا وقطر وأرمينيا ولبنان.

وكان "مجلس خبراء القيادة" الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم تأجيل اجتماع المجلس المقرر يومي الثالث والرابع من مارس القادم "للحد من تفشي فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 95 شخصا، توفي منهم 15.