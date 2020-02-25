المرض يصل كرواتيا والنمسا.. وحصيلة المصابين فى الكويت 8 أشخاص وفى البحرين 17 حالة

ــ المنامة تعلق الرحلات القادمة من مطارى دبى والشارقة لمدة 48 ساعة.. والإمارات توقف جميع الرحلات الجوية مع إيران

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) تحت السيطرة فى أمريكا، فى وقت أعلن فيه البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستطلب من الكونجرس مخصصات بقيمة 2.5 مليار دولار لمحاربة الفيروس المميت.

وفى بكين قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين إنها تلقت تقارير عن 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد ــ 19) و71 حالة وفاة جديدة، أمس، وهو أقل عدد للوفيات اليومية منذ أسبوعين، ما رفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 77779 حالة والوفيات إلى 2666 حالة.

وأظهرت الحصيلة الجديدة أن العديد من المقاطعات الصينية لم تسجل أى إصابة جديدة بالفيروس منذ أيام عدة، فى تأكيد لما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أن الوباء بلغ ذروته فى الصين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

إلى ذلك، قال الرئيس ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أثناء زيارته الهند: إن «فيروس كورونا تحت السيطرة القوية فى الولايات المتحدة».

من جهتها، قالت راشيل سيمل، المتحدثة باسم مكتب الإدارة والميزانية فى البيت الأبيض فى بيان: «الإدارة ستنقل إلى الكونجرس خطة تمويل تكميلى حجمها 2.5 مليار دولار لتسريع عملية تطوير مصل وتعزيز درجة الاستعداد وعمليات الاستجابة وشراء المعدات والمستلزمات المطلوبة بشدة».

وباتت كوريا الجنوبية ثانى أكبر بؤرة للوباء بعد الصين، وأعلنت سيول أن إجمالى عدد المصابين بالوباء فى البلاد بلغ 893 شخصا، فى حين ارتفع عدد الوفيات إلى 8 أشخاص.

وفى طوكيو، أعلنت وسائل الإعلام اليابانية وفاة رجل ثمانينى من ركاب سفينة الرحلات الترفيهية «دايموند برنسيس» التى تخضع لإجراءات حجر بسبب إصابات بفيروس كورونا على متنها.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت أمس الأول، من احتمال تحول تفشى الفيروس إلى «وباء»، مطالبة دول العالم مطالبة ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لهذا الاحتمال الوارد.

وفى طهران، أعلنت السلطات الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا» إلى 16 شخصا بعد تسجيل حالتين جديدتين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، فى حين أصدر قائد شرطة طهران حسين رحيمى قرارا بمنع «النارجيلة» (الشيشة) فى المقاهى والمطاعم حتى إشعار آخر.

وأفادت وكالة العمال الإيرانية للأنباء بتأكيد إصابة مساعد وزير الصحة الإيرانى أيرج حريرجى بفيروس كورونا، أثناء مشاركته فى جهود مكافحة تفشى المرض فى المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية».

وأغلقت دول مجاورة منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران وسط تصاعد معدل الوفيات والإصابات بالفيروس فى إيران.

وفى أبوظبى، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتية تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران بما فيها طائرات الركاب والشحن اعتبارا من أمس ولمدة أسبوع قابلة للتجديد، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الإمارات لمواجهة كورونا.

وفى المنامة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بالفيروس لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران، عن طريق دبى؛ حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولى، لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها فى المملكة 17 حالة وقررت البحرين تعليق الرحلات الجوية القادمة من الشارقة ودبى.

وفى الكويت، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع مصابى فيروس كورونا، إلى 8 حالات، جميعهم قدموا من إيران، كما قررت الكويت وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والنشاط الرياضى، وكذلك إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا.

وفى العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس، اكتشاف 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 5 حالات، فيما اتخذت إجراءات تتعلق بمدينة النجف أقرب إلى حالة العزل.

وفى إيطاليا، ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا أمس، إلى 7 أشخاص، وحالات الإصابة بالفيروس إلى 229 شخصا.

وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية أن عدد الوفيات جراء كورونا «ارتفعت إلى 7، فيما وصلت حالات الإصابات بالفيروس إلى 229 شخص».

وأعلنت العديد من الولايات شمالى إيطاليا، إغلاق المدارس مؤقتا، نظرا لانتشار الفيروس بشكل سريع، كما أغلقت العديد من الكنائس أبوابها، وألغى كارنافال البندقية التقليدى، وتم إلغاء عدد من المباريات الرياضية، كما أعلنت كرواتيا، والنمسا تسجيل أول إصابات بالمرض على أراضيهما.