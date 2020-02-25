العراق والسعودية يبحثان خطة السلام الأمريكية وأمن الخليج

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، القضايا التي تحظى باهتمام البلدين، ومنها خطة السلام الأمريكية، وأمن الخليج، وأمن الملاحة.

وذكرت الوزارة -في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء- أن الجانبين بحثا آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، ومنها: المجال السياسي، والاقتصادي، لاسيما في مجال إنشاء مناطق صناعية، والربط الكهربائي، والشركات الاستثمارية.

كما ناقش الجانبان مُبادَرة العراق بدعوة وزراء خارجية دول الجوار للقاء والتشاور استكمالا لنجاح اجتماع البرلمانات العربية في العراق، الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب العراقي. كما بحثا عددا من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين والمنطقة.