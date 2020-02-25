تابع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مراحل تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر، بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والمتابعة، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والعميد سامح المتولي نائب رئيس المدينة، ولفيف من أهالي المدينة والقيادات الشعبية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل لمكونات المشروع ومراحل العمل الجاري تنفيذها، والذي تتضمن، مأخذ بحري، ومبنى طلمبات للمأخذ البحري وفلاتر تنقية، ومبنى للتحلية، وغرفة المراقبة والتحكم بنظام الأسكادا ، ومعمل مراقبة وضمان جودة، ومبنى للمعالجة النهائية، وعنبر لطلمبات المياه، إضافة إلى المباني الإدارية، ومبنى سكن العاملين والمهندسين ومخزن وورشة.

وتعمل المحطة بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تصل إلى 600 مليون جنيه.