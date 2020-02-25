السودان ينعي مبارك: الأمة العربية فقدت قائدا بارزا

نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلس، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وذكر بيان النعي "أن الأمة العربية فقدت اليوم قائدا عربيا بارزاً كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص".

وقال البيان "كما لعب الفقيد دورا مقدرا في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلا عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي".

وأضاف "كما أسهم خلال فترة توليه رئاسة مصر في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة بين شعبي وادي النيل، والتي شهدت علاقاتهما تطورا في المجالات كافة، فضلاً عن مواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية".

وذكر البيان "نسال الله العلي القدير أن يلهم رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعبها، وأسرة الفقيد، الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار".