الصحة الإسبانية: برشلونة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن مدينة برشلونة سجلت اليوم الثلاثاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا وهي أول إصابة بالبر الإسباني.



وأفادت بيانات الوزارة بأن نتيجة فحص المرأة اثبتت إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19).



وحسب تقرير لصحيفة "لا فانجوارديا"، فإنه يُعْتَقَد أن المرأة لها مقر سكني في برشلونة وأنها عادت مؤخرا من رحلة في شمال إيطاليا حيث انتشر الفيروس هناك بشكل قوي على نحو خاص.



وتعد هذه الحالة الإصابة الرابعة في عموم إسبانيا.



وشهدت الأسابيع الماضية إصابة ألماني بالفيروس في جزيرة لا جوميرا، وهي إحدى جزر الكناري، وإصابة بريطاني في مايوركا، كما يتواجد في الوقت الراهن إيطالي مصاب بفيروس كوفيد-19 في الحجر الصحي في أحد مستشفيات جزيرة تنريفي.



وتم وضع الفندق الذي كان يقيم فيه الإيطالي في الحجر الصحي، ويقيم في الفندق أكثر من 1000 نزيل سيتم فحصهم طبيا.