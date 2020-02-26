توقيف شاب حاول تفجير سيارة قرب البنتاجون

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توقيف شاب حاول تفجير سيارة قرب مبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" بضواحي واشنطن.

وقالت الوزارة، في بيان، إن توقيف ماثيو ريتشاردسون (19 عاما)، من ولاية أركنساس، جرى، يوم الاثنين، في موقف سيارات تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، حيث شاهده أثناء محاولة إشعال قطعة قماش محشوة في فتحة خزان وقود إحدى السيارات، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وعندما اقترب الشرطي من راتشاردسون، صرح الأخير بأنه عازم على "تفجير هذه السيارة" ونفسه، ثم لاذ بالفرار قافزا فوق سياج موقف السيارات، ليختبئ في مقبرة أرلينجتون الوطنية المجاورة، حيث جرى توقيفه.

وتبين أن مالك السيارة عسكري ليس له علاقة بالمجرم.

ويتوقع أن يمثل المخالف أمام القضاء، يوم الثلاثاء، حيث يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة، بحسب وزارة العدل الأمريكية.