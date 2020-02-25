وزير الدولة الإماراتي يؤكد أهمية دعم الكفاءات لبناء مسيرة إعلامية ناجحة

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أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أهمية دعم وتمكين أصحاب الكفاءات المتميزة وتوفير التدريب والتطوير اللازم لبناء مسيرة إعلامية مهنية ناجحة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده الجابر مع رؤساء تحرير الصحف الإماراتية لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك من أجل تحقيق إعلام وطني هادف يواكب إنجازات الدولة في مختلف المجالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الإثنين.

وثمن الجابر ، في بداية الاجتماع ، جهود رؤساء التحرير في تحقيق رؤية الإمارات في إعلامٍ وطني هادف يساير إنجازاتها ويبرز النموذج الحضاري الريادي لها، مشيرا إلى حرص المجلس الوطني للإعلام على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الوطنية والقيادات الإعلامية لتحقيق تلك الرؤية.

ودعا إلى وضع الخطط والاستراتيجيات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز الأداء ومواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في القطاع واستشراف المستقبل والارتقاء بالمنظومة الإعلامية الوطنية لتعزيز دورها المتميز في الاستعداد للخمسين، مشيداً بالكوادر الوطنية من جيل الرواد وبالمواهب الشابة المبدعة من كتاب ومقدمين وإعلاميين وبالرسالة التي يؤدونها.

وناقش الاجتماع الدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام الإماراتية والمبادرات الصحفية التي تتماشى مع "عام الاستعداد للخمسين"، فيما استعرض المشاركون عدداً من المقترحات التي تستشرف مستقبل العمل الإعلامي محلياً، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المحتوى للصحف المحلية لضمان تعزيز انتشارها بما يخدم رسالتها الوطنية.

وبحث المشاركون آليات التنسيق بين مختلف الصحف المحلية والاستفادة من التجارب فيما بينها، بما يعزز تطوير دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف المجالات وإبراز مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع جابر اللمكي القائم بأعمال مدير عام المجلس الوطني للإعلام ومحمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، ومحمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة "الرؤية"، ومنى بوسمرة رئيس تحرير جريدة "البيان"، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم"، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" والدكتور عبدالرحمن الشميري رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، ورائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الخليج"، وعبدالله رشيد مدير التحرير في صحيفة "جلف نيوز"، ومصطفى الزرعوني مدير تحرير صحيفة "خليج تايمز" ومينا العريبي رئيس تحرير صحيفة "ذَا ناشونال"، وعبدالله عبدالكريم مدير إدارة التغطية الإعلامية في وكالة أنباء الإمارات.

وفي سياق متصل، احتفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم، برؤساء التحرير السابقين للصحيفة، بحضور مجموعة من أبرز القيادات الإعلامية في الإمارات، حيث كرمت كلا من الدكتور عبد الله النويس وكيل وزارة الإعلام السابق، وراشد العريمي، ومحمد الحمادي رئيسي تحرير الاتحاد السابقين.