الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية وتناولها بسبب فيروس كورونا

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(د ب أ)

قررت الصين اليوم الاثنين حظر تجارة الحيوانات البرية وتناولها، في خطوة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).

ويأتي قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصين عقب صدور حظر مماثل في نهاية كانون ثان/يناير الماضي.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم أن الحظر الجديد يشمل الحيوانات البرية التي يجري تربيتها أو الموجودة في حدائق الحيوان.

وأفادت وكالة أنباء (شينخوا) أنه بموجب قرار الحظر، سيعاقب بشدة كل من يقوم بمزاولة صيد الحيوانات البرية والأتجار فيها ونقلها .

وأوضحت شينخوا أنه سيتم فرض رقابة صارمة على استخدام الحيوانات البرية في البحث العلمي أو للأغراض الطبية والذي سيتطلب الحصول على إذن.

كما دعت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني إلى تشديد الرقابة على هذا الحظر.

ويقول علماء من منظمة الصحة العالمية إن التحليل الوراثي للفيروس يشير إلى أنه ربما انتقل أصلاً من الخفافيش.

وظهرت العديد من حالات الإصابة الأولى بالفيروس من مدينة ووهان الصينية، حيث ينشر بيع الحيوانات البرية، بما في ذلك الثعابين والقطط الزباد والخفافيش، في سوق لبيع المنتجات واللحوم الطازجة.

ومع ذلك، تشير دراسة جديدة أجراها علماء صينيون إلى أن السوق لم يكن السبب الرئيسي لانتشار الفيروس.

وتشير الدراسة إلى أن الفيروس ربما يكون قد انتشر على نطاق واسع في ووهان بحلول منتصف أو نهاية تشرين ثان/نوفمبر، مع عدم إدراك الأشخاص أنهم مصابون بسبب أعراض الفيروس الخفيفة.

وقد أودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة أكثر من 2600 شخص وأصاب حوالي 79 آلف آخرين في الصين، فضلا عن تسجيل العديد من حالات الإصابة والوفاة جراء الفيروس القاتل في عدة بلدان آسيوية وأوروبية.