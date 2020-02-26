ألمانيا تعلن أول حالة إصابة بكورونا في ولاية بادن- فورتمبرج

أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية مساء اليوم الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى هو رجل في الخامسة والعشرين

وأضافت الوزارة الصحة أن من المرجح أن هذا الرجل كان قد أُصِيْبَ بالعدوى خلال رحلة لميلانو في إيطاليا، مشيرة إلى أنه عاد من رحلته وعليه أعراض شبيهة بأعراض الانفلونزا واتصل بالمكتب الصحي المحلي، وذكرت الوزارة أن من المفترض أن يتم نقل هذا الرجل إلى مستشفى وعزله وعلاجه.

وقطع مانه لوخا، وزير صحة بادن فورتمبرج، عطلته وسيجتمع بخبراء للاستعلام عن الحالة، ودعا الوزير إلى التعقل وقال:" بادن فورتمبرج استعدت مبكرا لهذه الحالة، وكل الجهات المعنية تتعاون مع بعضها بشكل وثيق ومكثف".

وذكرت الوزارة أنه سيتم البحث عن الأشخاص الذين اتصلوا بالمريض، وسيتم عزل الأشخاص أصحاب الصلة الوثيقة به داخل منازلهم كما سيتم السؤال يوميا عن حالتهم الصحية.

ودعا الوزير كل العائدين إلى اتباع توصيات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، قائلا إن على من يعود من المناطق التي بها عدوى الفيروس الجديد، ويصاب بحمى أو سعال أو ضيق في التنفس خلال الـ14 يوما التالية لعودته، أن يتجنب الاتصالات غير الضرورية، والبقاء في المنزل قدر المستطاع، والابتعاد عن المحيطين عند السعال أو العطس، وغسل اليدين بالماء والصابون بعناية وبانتظام.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا كان قد ظهر في ولاية بافاريا المجاورة في شركة فيبستار لمستلزمات السيارات بسبب زيارة زميلة للعاملين قادمة من الصين وكانت حاملة للعدوى ما تسبب في إصابة 14 شخصا من العاملين في الشركة وذويهم، كما أعلنت السلطات في ألمانيا عن حالتين أخريين كانتا من ضمن الأشخاص الذين تم إعادتهم من الصين.