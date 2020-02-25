تقرير: ألمانيا تحتاج عشرات الآلاف من الممرضين الإضافيين

أكد تقرير رسمي في ألمانيا أن هناك حاجة في دور الرعاية الصحية لعشرات الآلاف الإضافيين من الممرضين، من أجل تحسين الرعاية المقدمة للمقيمين في هذه الدور.



وحسب التقرير ،الذي أعد بتكليف من شركات التأمين الصحي والمؤسسات القائمة على دور الرعاية الصحية، والذي نشر اليوم الثلاثاء في برلين، فإن هناك نقصا في القوى العاملة في هذه الدور، من بينها على سبيل المثال، الممرضون الذين يساعدون كبار السن في شؤون العناية بالجسم.



وأوصى معدو التقرير بزيادة نسبة الممرضين والعاملين في الرعاية الصحية بالنسبة لعدد كبار السن ومحتاجي الرعاية الصحية، وذلك في سبيل تحسين هذه الرعاية.



وتفاوتت نسبة النقص في المساعدين في مجال التمريض و الرعاية الصحية في ألمانيا باختلاف الولايات الألمانية، حيث تراوحت بين 57 و 92%، في حين رصد معدو التقرير وجود نقص بنسبة 13% تقريبا في الممرضين المتخصصين.



وقال نائب رئيس اتحاد شركات التأمين الصحي في ألمانيا، جرنوت كيفر، إنه سيتم مستقبلا تشغيل المزيد من مساعدي التمريض بشكل تدريجي، وقال إن سوق العمل يسمح بذلك.



وشدد معدو التقرير على ضرورة تحسين ظروف العمل في دور الرعاية الصحية لسد العجز في العمالة الناقصة هناك.