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الكويت: اكتشاف تاسع إصابة بفيروس كورونا

( د ب أ )
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 9:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 9:43 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، تأكيد الإصابة التاسعة لمواطنة كويتية بفيروس (كورونا المستجدكوفيد 19).

وكانت الحالة المكتشفة ضمن القادمين من إيران وهي الآن في الحجر الصحي وبذلك يصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى 9 حالات حتى الآن.

كانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هناك 3 إصابات جديدة تم اكتشافهم كانوا من القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وقالت إنهم جميعا بصحة جيدة حيث تم عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19).

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