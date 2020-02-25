 مقتل قرويين في هجوم إرهابي وسط مالي - بوابة الشروق
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مقتل قرويين في هجوم إرهابي وسط مالي

باماكو - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:32 م


قتل شخصان وأصيب العديد من الأشخاص في هجوم شنه رجال مسلحون مجهولون في جامبو جينينكي التابعة لمحافظة "موبتي" وسط مالي.

وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، أن الهجوم خلف قتيلين وجرح بعض أبناء القرية، كما أسفر عن أضرار مادية جسيمة، لافتة إلى أن المسلحين الذين سلبوا القرويين مواشيهم لاذو بالفرار دون أن يعرف الطريق الذي سلكوه.

وتعاني مالي انفلاتا أمنيا تسبب في مقتل المئات منذ مطلع العام الجاري، وعانت مدن الشمال والوسط أكثر من غيرها من العمليات الإرهابية المتواصلة بالرغم من جهود يقوم بها الجيش المالي وقوات برخان الفرنسية وقوات المينيسما الأممية وقوات دول الساحل الإفريقي التي نشرت وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب في أراضي مالي.

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