«التضامن» فتح باب التسجيل للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة عبر موقع الوزارة

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الموقع الإلكتروني Moss.gov.eg، وذلك لإنفاذ تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي نص على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون .

وأوضحت القباج في تصريحات لها أمس، أن الوزارة قررت فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة والتي تنقسم إلى 13 إعاقة وهي الشلل الدماغي، والشلل الرباعي، النصفي الطولي أو السفلي وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف وفقد البصر التام، وفقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر) ومتلازمة داون، وصغر أو كبر حجم الرأس، وطيف التوحد وذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) والجذام.

وأكدت القباج أن هذه المرحلة سيستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم فتح الباب أمام باقي الإعاقات خلال الفترة القادمة.

وقالت القباج، إن الراغب في الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة الدخول على موقع الوزارة وملأ النموذج الموجود على الموقع والذي يحتوي على أسئلة أساسية عن الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان والسن والحالة الاجتماعية ورقم التليفون، وبعد ملأ هذا النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله وكذلك تاريخ الكشف كما أنه من خلال نفس النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قيل الذهاب الي مركز التأهيل.

وأوضحت أن على كل طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة اصطحاب التقارير الطبية الدالة على إعاقتهم بشرط أن تكون مختومة وموثقة من إحدى المستشفيات الحكومية.