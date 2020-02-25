فاروق حسني: تقدمت باستقالتي لـمبارك 3 مرات ورفضها

تقدم الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بخالص العزاء للشعب المصري والعربي في وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وأضاف حسني في اتصال هاتفي لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه «كان سعيدًا بالسنوات التي قضاها مع الرئيس الراحل»، مشيرًا إلى أن «مبارك لم يكن رئيسًا للدولة وإنما رجل عسكري عظيم وتصرفاته عسكرية».

وأوضح أن «مبارك كان دقيقًا ومحبًا للحياة ويريد انتعاش الشعب بشكل كبير»، لافتًا إلى أن الرئيس الأسبق أنجز العديد من المشروعات الثقافية العملاقة كالمكتبات وقصور الثقافة والمسارح والمتاحف.

وأشار إلى أنه تقدم باستقالته لمبارك ثلاث مرات مختلفة لكن الأخير لم يقبلها، متابعًا: «كان مقدرًا حبي للعمل والوطن والناس، ولا يقدر على الاستغناء في التعامل معي، كان يقولي ارجع مكتبك ومش هقبلها».

ولفت إلى أن «مبارك كان يقبل الحرية والرأي الآخر ويتعامل معهما بكل حنكة سياسية»، مستطردًا: «كان هناك وزراء يأتون له ويقولون إحمينا من الإعلام لكنه كان يعلن أنه لا يتدخل وأن من يريد التدخل يتدخل بنفسه».

وتُوفي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، مساء الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 91 عامًا، بعد صراع مع المرض، وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد لمدة 3 أيام. ومن المقرر أن تقام الجنازة غدا الأربعاء.