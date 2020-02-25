مستشار النمسا يدعو لإبرام اتفاقية تجارية أوروبية بريطانية قبل نهاية 2020

وصف المستشار الفيدرالي النمساوي سباستيان كورتس، بريطانيا بأنها "سوق مهم"، وأنها على المستويين الاقتصادي والعسكري تعتبر لاعبا قويا في العالم، مشيرا إلى أن بلاده تهدف للحفاظ على اتصال سياسي جيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا كورتس -في تصريحات، اليوم الثلاثاء، قبيل توجهه إلى لندن لبدء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي- إلى ضرورة إبرام اتفاقية تجارية أوروبية بريطانية بحلول نهاية العام الجاري، مؤكدا أن تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد "بريكست" هو قضية حيوية وعاجلة.

وشدد على استمرار العمل والتعاون الأوروبي البريطاني في المستقبل، متوقعا أن تبدأ المفاوضات الرسمية حول العلاقات المستقبلية في مارس المقبل وتمتد حتى نهاية العام.