زيادة رواتب المتقاعدين في سلوفاكيا قبل التصويت في الانتخابات

وافق أعضاء البرلمان السلوفاكي اليوم الثلاثاء على زيادة رواتب التقاعد في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الحاكم إلى زيادة شعبيته قبل الانتخابات العامة المقررة يوم السبت المقبل.

وأيد البرلمان اقتراحا حكوميا لتقديم منحة بمناسبة عيد الميلاد إلى المتقاعدين بتكلفة إجمالية قدرها 442 مليون يوررو بما يعادل 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

وانضم أعضاء البرلمان من اليمين المتطرف وأحزاب المعارضة الأخرى إلى أعضاء الحزب الحاكم وحلفائه في الموافقة على الزيادة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة رواتب التقاعد، جزء من حزمة إنفاق عام تتضمن إلغاء رسوم الطرق السريعة على السيارات ومضاعفة إعانة الأطفال. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على باقي الإجراءات في وقت لاحق من اليوم.

يذكر أن التحالف الحاكم بقيادة حزب سمير اليساري تعهد للناخبين بزيادة الإنفاق العام في الميزانية بعد تزايد الغضب الشعبي من انتشار الفساد في البلاد.

وكانت سلوفاكيا وهي عضو في منطقة اليورو تعتبر نموذجا لسياسات التقشف، لكنها ألغت خطتها للتخلص من عجز الميزانية خلال العام الحالي.

ومن المتوقع أن يكون معدل عجز الميزانية خلال العام الحالي بدون حساب إجراءات الإنفاق العام الأخيرة، ثلاثة أمثال المستهدف وهو 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي.