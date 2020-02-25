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سجل المؤشر نيكي القياسي هبوطا قويا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.
ونزل نيكي 4.49% مسجلا 22337.69 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.20% ليصل إلى 1603.64 نقطة.