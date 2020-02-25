سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل المؤشر نيكي القياسي هبوطا قويا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.

ونزل نيكي 4.49% مسجلا 22337.69 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.20% ليصل إلى 1603.64 نقطة.