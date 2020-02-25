 ألمانيا: لص يساعد الشرطة في التوصل إليه - بوابة الشروق
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ألمانيا: لص يساعد الشرطة في التوصل إليه

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 6:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 6:30 م

اقتحم لص مجمع مكاتب إدارية في ألمانيا، ثم ساعد الشرطة في التوصل إليه بمنتهى السهولة، بعد أن ترك بطاقة هويته الشخصية في أحد المكاتب.

ويبدو أن اللص 30 عامًا، قام بتحطيم جزء من باب المدخل وبحث في المبنى عن أجهزة إلكترونية. واستدعى أحد أفراد الأمن الشرطة التي عثرت على بعض الأجهزة التي ربما كان اللص قد أعد لنقلها.

ولم يكن اللص نفسه موجودا في موقع الحادث وقت وصول الشرطة، وعثر أفراد الشرطة على بطاقة هويته مع تلك الأجهزة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه ربما سقطت البطاقة من الرجل.

وترك اللص أيضا دراجته وسترته وزجاجة خمر فارغة في موقع الحادث.

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