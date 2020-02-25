 النمسا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد - بوابة الشروق
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النمسا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد

فيينا - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:56 م

كشف الفحوصات والاختبارات الطبية بالنمسا عن إيجابية أول حالة لفيروس كورونا المستجد في مدينة (تيرول).

وقالت مصادر في وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، إن حالتين مشتبه بهما خضعا للفحص الطبي في مدينة (تيرول)، وجاءت الاختبارات للحالة الأولى إيجابية في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفحوصات مازالت مكثفة بشأن بقية الحالات المشتبه بها".

وأشارت المصادر إلى أن هناك احتمالا كبيرا لحدوث العدوى في مدينة (لومباردي) في إيطاليا، لافتة إلى أنه تم وضع الحالتين في الحجر وتقوم البلاد الآن بإنشاء مركز للاختبارات السريعة حتى تتمكن من البت بسرعة في الحالات المشتبه فيها.

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