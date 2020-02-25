 وزارة التنمية الاقتصادية الأوكرانية لا ترى أي آثار سلبية لفيروس كورونا على اقتصاد البلاد - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 فبراير 2020 3:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

وزارة التنمية الاقتصادية الأوكرانية لا ترى أي آثار سلبية لفيروس كورونا على اقتصاد البلاد

كييف - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:13 م

قال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكراني، تيموفي ميلوفانوف، إن الوزارة تراقب الوضع بشأن تفشي فيروس كورونا في العالم وتأثيره على الاقتصاد العالمي، غير أنها لا ترى أي آثار سلبية حتى الآن على الاقتصاد الأوكراني.

وأوضح ميلوفانوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء- "نتابع ونراقب التغيرات عن كثب. لا نرى أي مؤشرات سلبية (على اقتصاد البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم)".

وأشار إلى أن أوكرانيا تصدر كميات كبيرة من السلع إلى الصين، مؤكدًا أن عملية التصدير ستستمر رغم كل شيء. غير أنه قال إن كييف حظرت إلى حد ما استيراد السلع الاستهلاكية من الصين، ما يراه ميلوفانوف بمثابة فرصة جيدة للأعمال التجارية المحلية لتحظى بمكان مناسب في السوق والذي حظيت به الصين مسبقًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك