أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن تضامنه مع سكان مدن منطقة "لومباردي"، والتي وصفتها السلطات باسم "المنطقة الحمراء"، والتي يُحتمل أن يكون قد تفشى بها فيروس (كورونا) المستجد، موجها شكره لقوى إنفاذ القانون والدفاع المدني.

وقال كونتي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الثلاثاء- "إن الأمر يتعلق بمجتمعات محلية تخضع لتدابير تقييدية"، موضحًا أن إجراءات الحجر الصحي تقتصر حتى الآن على 14 يوما، معربًا عن أمله في أن تكون فعالة في احتواء الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اكتشاف 40 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد شمال البلاد، موضحة أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا إلى 272 حالة، فيما لم ترتفع حالات الوفاة عن 7 أشخاص.

ويواجه قرابة 10 آلاف شخص شمال إيطاليا قيودا على السفر وغيرها خشية من انتشار الفيروس، ولم تتوصل السلطات حتى الآن إلى المريض الأول الذي كان مصدر انتشار المرض في البلاد.