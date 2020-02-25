 القبض على شخص ثان ضمن التحقيقات بشأن هجوم كرنفال«هسن» - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 فبراير 2020 5:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

القبض على شخص ثان ضمن التحقيقات بشأن هجوم كرنفال«هسن»

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 4:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 4:28 ص

(د ب أ)

أكد رئيس شرطة فرانكفورت، جيرهارد بيريسفيل، أنه تم إلقاء القبض على شخص ثان في إطار التحقيقات الجارية بشأن جريمة الدهس التي استهدفت عددا من المشاركين في المهرجان الشعبي بمدينة فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا، اليوم الاثنين. غير أن رئيس شرطة فرانكفورت أكد على هامش فعالية مساء اليوم في فرانكفورت أنه من غير الواضح للشرطة ما إذا كان يمكن التعامل مع هذا الشخص على أنه مشتبه به أم مجرد شاهد.

ورفض كبير وكيلي مدعي العموم، ألكسندر بادله، الإجابة على سؤال من جانب وكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) بشأن الشخص الذي ألقي القبض عليه.

وتسبب الهجوم المتعمد في إصابة نحو 30 شخصا، سبعة منهم بشكل خطير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك