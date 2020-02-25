إصابة مساعد وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد

أعلن مستشار وزير الصحة الإيراني محمد وهاب زاده، إصابة مساعد وزير الصحة ايرج حريرجي بفيروس كورونا، وذلك بعد عمله على مكافحة تفشي المرض في المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية.

وقال زاده -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية اليوم الثلاثاء- "تم التأكد من إصابة مساعد وزير الصحة الإيرانية (أيرج حريرجي) بالفيروس بعد عمله الدؤوب لمكافحة تفشي المرض في المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية".

يشار إلى أن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور قد أعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران إلى 95 شخصًا، فضلًا عن وفاة 15 شخصًا.

وأضاف: "أنه تم تشخيص 34 إصابة جديدة من بينها 16 إصابة في مدينة "قم"، و9 في طهران، وإصابة واحدة بمحافظة فارس، وإصابتين في كل من محافظتي مازندران وجيلان، وإصابة واحدة في نيشابور، وإصابتين في البرز، وإصابة واحدة في قشم"، موضحًا أن هؤلاء المصابين من الأشخاص الذي سافروا من مدينة "قم" إلى هذه المناطق أو سبق لهم أن سافروا إليها.