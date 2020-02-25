البحرين تعلن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

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د ب أ

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وقالت الوزارة إنه تم فحص المواطنة البحرينية فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت اصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة أنباء البحرين(بنا).

كانت حالة الإصابة الأولي لمواطن بحريني وصل إلى البلاد قادما من إيران.

يشار إلى أن ايران اعلنت عن وفاة 12شخصا مصابا بفيروس كوفيد -19